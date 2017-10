Amazon, l’ecommerce è in fase di dinamico sviluppo

Filippo Vendrame,

Amazon è molto contento su come il settore dell’ecommerce sta crescendo in Italia. Ieri, durante l’incontro organizzato dall’Osservatorio eCommerce B2c Netcomm del Politecnico di Milano in cui è stata scattata una fotografia del settore degli acquisti online in Italia, François Nuyts, VP Country Manager Amazon Italia e Spagna, ha espresso grande soddisfazione per come il mercato dell’ecommerce in Italia sta crescendo, sebbene, sia ancora relativamente piccolo.

Il mercato dell’eCommerce in Italia ha una dimensione ancora relativamente contenuta, con una penetrazione sul totale del mercato Retail inferiore al 6%, ma sta vivendo una fase dinamica di sviluppo, con un solido tasso di crescita.

François Nuyts ha, inoltre, ricordato il grande lavoro che sta portando avanti Amazon in Italia e i suoi ingenti investimenti nel paese. Tre, infatti, sono i baricentri dell’offerta del colosso dell’ecommerce in Italia: Prezzo, Selezione e Comodità. Per quanto riguarda la “Selezione”, Amazon ha ricordato come sia stata capace di ampliare il numero di prodotti disponibili in tutte le categorie di prodotto e di lanciare nuovi negozi nel 2017. Un’offerta che ha potuto crescere anche grazie al crescente numero di piccole e medie imprese italiane che hanno deciso di vendere i loro articoli all’interno del Marketplace di Amazon in Italia e all’estero.

Per quanto riguarda la “Comodità”, Amazon sta lavorando affinché si riducano i tempi di consegna grazie ad una più ampia presenza logistica.

Infatti, i centri logistici di Castel San Giovanni, Vercelli e Passo Corese, a cui si aggiungono quello urbano di Milano per Prime Now e gli 8 Depositi di Smistamento lungo il territorio nazionale (Avigliana, Origgio, Milano, Pomezia, Fiano Romano, Padova, Firenze e Bologna) garantiranno consegne rapide anche nei periodi di picco come durante il periodo dello shopping di Natale.

Amazon, dunque, vuole essere protagonista del boom del settore dell’ecommerce italiano. Secondo, infatti, i dati dell’Osservatorio eCommerce B2c Netcomm del Politecnico di Milano, nel 2017 il settore vale ben 23,6 miliardi con un aumento del 17% rispetto all’anno precedente.