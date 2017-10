Apple con Steven Spielberg per Storie Incredibili

Marco Grigis,

Apple è sempre più orientata alla produzione di serie TV originali, pensate per arricchire la piattaforma di streaming Apple Music. Qualche settimana fa si è parlato di un possibile accordo con Jennifer Aniston e Reese Witherspoon per la produzione di un drama a sfondo giornalistico, oggi invece giunge un’altra interessantissima novità. Secondo quanto riferito dal Wall Street Journal, il gruppo di Cupertino potrebbe avviare una collaborazione con Steven Spielberg per il reboot di “Storie Incredibili”.

L’accordo sarebbe avvenuto grazie a Jamie Ehrlicht e Zack Van Amburg, assunti da Apple di recente dopo un lungo periodo in Sony Television, allo scopo di arricchire il panorama di Apple Music ben oltre alla riproduzione musicale. Sebbene non giungano al momento conferme dalle parti di Cupertino, Apple potrebbe presto produrre una nuova stagione della serie “Storie Incredibili” di Steven Spielberg, show cult del passato, andato in onda su NBC dal 1985 al 1987.

Secondo quanto reso noto, la società californiana sarebbe pronta a finanziare 10 episodi dal budget molto generoso, ben 5 milioni a singola puntata. Non è però tutto, poiché il Wall Street Journal sottolinea come la mela morsicata sia pronta a investire ulteriormente, anche raggiungendo il miliardo di dollari per l’intera serie.

Considerando come lo show in questione sia un piccolo cult per tutti gli appassionati del regista, il possibile reboot potrebbe attirare nuovi clienti sulla piattaforma di streaming di Cupertino. “Storie Incredibili”, trasmesso negli anni ’90 in Italia sulle frequenze Rai, è un prodotto decisamente versatile, poiché spazia dal fantasy alla fantascienza, dall’horror al genere storico, catturando un pubblico differenziato. La nuova stagione potrebbe seguire lo stesso canovaccio e, così come accaduto negli anni ’80, alla regia potrebbero affiancarsi altri nomi noti del cinema e della TV oltre allo stesso Spielberg.

Al momento, non è dato sapere quando gli episodi verranno effettivamente girati, né la data di eventuale disponibilità su Apple Music: se ne saprà certamente di più nei prossimi mesi.