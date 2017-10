Cortana, guida interattiva di Windows 10

Filippo Vendrame,

Cortana, in futuro, diventerà una vera e propria “guida” per tutti gli utenti Windows 10. Il noto leaker WalkingCat, infatti, ha individuato questa nuova ed interessante funzionalità all’interno di Windows 10. Per esplicitare meglio la sua scoperta, la fonte ha condiviso un video in cui si vede Cortana che fornisce un’assistenza all’interno del sistema operativo, molto simile a quella della vecchia “procedura guidata di Windows“, ma molto più interattiva.

Sembra, dunque, che Microsoft sia intenzionata ad utilizzare Cortana per aiutare gli utenti a configurare Windows 10 ed a scoprirne tutti i vantaggi e funzionalità, magari a seguito di una nuova installazione. Nello specifico, nel video si può notare come l’assistente di Microsoft chiede all’utente di “seguirlo” per effettuare alcune procedure. Oltre alle indicazioni audio, Cortana offre gli stessi suggerimenti all’interno di una piccola finestra da cui è possibile anche stoppare la procedura guidata.

Ad ogni passaggio completato dal’utente, Cortana passerà in maniera automatica a suggerire lo step successivo sino al raggiungimento dell’obiettivo.

Lo strumento può essere una soluzione innovativa che potrebbe ridurre in modo significativo la necessità, per le persone, di contattare l’assistenza Microsoft per ottenere informazioni su come utilizzare le nuove funzionalità di Windows 10.

Non è chiaro quando questa novità potrebbe arrivare, ma verosimilmente il nuovo utilizzo di Cortana non potrà che arrivare all’interno di Windows 10 Redstone 4 che debutterà nella primavera del 2018.

Sicuramente, gli Insider potranno mettere le mani su questa funzione per i test con largo anticipo. Sebbene non specificato, il nome di questa novità potrebbe essere “Follow Me“, visto che Cortana esorta con queste parole l’utente a seguirla nella procedura guidata.