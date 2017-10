Honor 7X, display 18:9 e dual camera posteriore

Luca Colantuoni,

Il produttore cinese ha annunciato il successore dell’attuale Honor 6X. Il nuovo Honor 7X è ancora uno smartphone di fascia media, ma sono stati apportati diversi cambiamenti estetici e miglioramenti in termini di specifiche, la più importante delle quali è lo schermo 18:9 che offre una maggiore area di visualizzazione. La presentazione è avvenuta in Cina, quindi non è noto se e quando il dispositivo arriverà in Italia.

La prima novità è rappresentata dal design. La sussidiaria di Huawei ha scelto un telaio unibody in alluminio con angoli e lati arrotondati che, soprattutto sul retro, possiede un’evidente somiglianza con quello dell’iPhone 6 Plus. La linea dell’antenna superiore attraversa però la doppia fotocamera e il flash LED, mentre al centro è presente il lettore di impronte digitali (assente nel prodotto Apple). Il display 16:9 da 5,5 pollici (1920×1080 pixel) del precedente Honor 6X è stato sostituito da un display da 5,93 pollici con risoluzione full HD+ (2160×1080 pixel) e rapporto di aspetto 18:9.

La dotazione hardware comprende un processore octa core Kirin 659, affiancato da 4 GB di RAM e 32/64/128 GB di memoria flash, espandibile con schede microSD fino a 256 GB. Per la doppia fotocamera posteriore sono stati scelti sensori da 16 e 2 megapixel, mentre quella frontale ha una risoluzione di 8 megapixel. La connettività è garantita dai moduli WiFi 802.11b/g/n, Bluetooth 4.2, GPS e LTE con supporto dual SIM (slot ibrido).

La batteria ha una capacità di 3.340 mAh è può essere caricata tramite la porta micro USB. Dimensioni e peso sono 156,5×75,3×7,6 millimetri e 165 grammi. Il sistema operativo installato è Android 7.0 Nougat con interfaccia EMUI 5.1. I prezzi sono 1.299 yuan (32 GB), 1.699 yuan (64 GB) e 1.999 yuan (128 GB). Lo smartphone sarà in vendita dal 17 ottobre in tre colori: Gold, Aurora Blue e Black.