Honor WaterPlay, tablet resistente all’acqua

Luca Colantuoni,

Insieme al nuovo Honor 7X, il produttore cinese ha presentato Honor WaterPlay, un tablet Android da 10 pollici che, come si deduce dal nome, può essere utilizzato in presenza di acqua (IP67). Il dispositivo integra lo stesso processore dello smartphone e sarà in vendita una settimana dopo.

Honor WaterPlay possiede un telaio unibody in alluminio e uno schermo da 10,1 pollici con risoluzione QXGA (1920×1200 pixel). La dotazione hardware comprende un processore octa core Kirin 659 (quattro ARM Cortex-A53 a 2,36 Ghz e quattro ARM Cortex-A53 a 1,7 GHz), affiancato da 3 GB di RAM e 32 GB di memoria flash, espandibile tramite schede microSD fino a 256 GB. Gli utenti potranno acquistare anche una versione con 4 GB di RAM e 64 GB di storage. Per la fotocamera posteriore è stato scelto un sensore da 8 megapixel, mentre la risoluzione di quella frontale è 5 megapixel.

La connettività è garantita dai moduli WiFi 802.11ac dual band (2,4 e 5 GHz), Bluetooth 4.1, GPS e LTE (opzionale). Sono inoltre presenti il lettore di impronte digitali, la porta USB Type-C, il jack audio da 3,5 millimetri e altoparlanti stereo progettati da Harman Kardon. La batteria ha una capacità di 6.660 mAh. Dimensioni e peso sono 248×173×7,8 millimetri e 465 grammi. Il sistema operativo è Android 7.0 Nougat con interfaccia EMUI 5.1.

Honor WaterPlay sarà disponibile in due colorazioni (Silver e Champagne Gold) dal 24 ottobre. I prezzi per le versioni WiFi sono 1.999 yuan (3GB+32GB) e 2.399 yuan (4GB+64GB). La versione LTE con 4 GB di RAM e 64 GB di storage costa 2.699 yuan.