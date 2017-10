Microsoft rilascia il Patch Tuesday di ottobre

Filippo Vendrame,

Microsoft ha rilasciato il Patch Tuesday di ottobre 2017, puntualmente. Ogni secondo martedì del mese, infatti, la casa di Redmond è solita rilasciare correttivi ed aggiornamenti lato sicurezza per tutti i suoi software e sistemi operativi ancora supportati. Accanto ad un massiccio aggiornamento cumulativo per Windows 10, Microsoft è intervenuta anche per chiudere diversi problemi su Windows 7 e Windows 8.1 e sulle loro controparti Windows Server 2008 e 2012.

La patch KB4041681, dedicata a Windows 7 SP1 ed a Server 2008 R2 SP1, permette di risolvere diversi bug all’interno di Internet Explorer, del kernel di Windows ed in altri componenti chiave del sistema operativo. La patch KB4041678, dedicata, invece, a Windows 8.1 ed a Server 2012 R2 include diversi correttivi sempre concernenti Internet Explorer e diversi elementi chiave del sistema operativo come il kernel, la rete, i DNS, il server SMB e tanto altro. La patch KB4041679, invece, è dedicata esclusivamente a Windows Server 2012 ed è focalizzata esclusivamente sulla sicurezza e va a risolvere alcune problematiche del cuore del sistema operativo.

Trattasi, dunque, tutti di importanti aggiornamenti che permettono di migliorare sensibilmente la sicurezza delle piattaforme, soprattutto quelle server che per motivi di lavoro possono essere maggiormente esposte ai pericoli della rete. Dunque, il suggerimento è quello di scaricare ed installare gli update il prima possibile per mettere al riparo Windows da ogni possibile minaccia attraverso il canale di Windows Update.

Al termine dell’installazione degli aggiornamenti sarà necessario riavviare i PC per rendere effettive le modifiche apportate.

Maggiori informazioni sui change log degli aggiornamenti sono disponibili all’interno del sito di Microsoft.