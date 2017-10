Super Mario Odyssey: il primo perfect score

Cristiano Ghidotti,

Il momento d’oro di Nintendo sembra destinato a continuare ancora per un bel pezzo: ieri la notizia di un incremento nei ritmi di produzione per la console ibrida Switch, così da poter far fronte a una domanda che non accenna a rallentare a livello globale, oggi la comparsa in Rete di quella che è a tutti gli effetti la prima recensione di Super Mario Odyssey pubblicata dalla stampa specializzata. È un perfect score: 10/10.

Ad assegnare il voto è la redazione della testata EDGE, con la rivista ufficialmente nelle edicole a partire dalla giornata di domani, ma che qualcuno ha già avuto modo di sfogliare in anteprima. La nuova avventura dell’idraulico baffuto arriverà nei negozi il 27 ottobre e non ci sono dubbi sul fatto che provocherà un immediato boost nelle vendite della piattaforma. A livello di gameplay, la novità più interessante è quella che riguarda l’interazione del protagonista con Cappy, molto più di un semplice cappello rosso con la “M”, ma un vero e proprio compagno di viaggio, in grado di trasformarsi all’occorrenza per superare ostacoli, livelli e boss.

Rimanendo federe alla tradizione della serie, l’obiettivo finale non cambia: Mario è chiamato ad affrontare i suoi numerosi e combattivi nemici con lo scopo di salvare la principessa Peach dalle grinfie del malvagio antagonista Bowser, questa volta intenzionato a sposarla. L’approccio è di tipo open world, con una grande libertà consentita al giocatore in termini di esplorazione delle location visitate.

Lo sviluppo di Super Mario Odyssey presso gli studi Nintendo EPD (Entertainment Planning & Development) ha preso il via nel 2013, subito dopo aver apportato gli ultimi ritocchi a Super Mario 3D World (arrivato sulla console Wii U). Il progetto è stato portato avanti con la supervisione di Shigeru Miyamoto, padre della serie.