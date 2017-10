Twitter permette di seguire gli eventi sportivi

Filippo Vendrame,

Twitter continua a mettere mano alla sua piattaforma nel tentativo di renderla maggiormente attrattiva. L’ultimo progetto riguarda un modo di aiutare gli utenti del social network a trovare i tweet più rilevanti concernenti le maggiori competizioni sportive. Scorrendo la timeline di Twitter, gli utenti potranno, adesso, trovare un elenco di tutte le partite sulla parte superiore dell’app. Cliccando su di esse sarà possibile accedere a tutti i relativi tweet e discussioni più rilevanti.

La nuova funzionalità, denominata “Happening Now“, è disponibile già da subito su iOS e Android per gli utenti negli Stati Uniti. Non è chiaro se in futuro questa novità dedicata al mondo dello sport arriverà per tutti o se rimarrà un’esclusiva americana. Sicuramente, una nuova funzionalità interessante ma che va nella stessa direzione di tante altre recenti modifiche apportate al social network e cioè per rendere la piattaforma più utile per tutti e per mostrare agli iscritti davvero tutto quello che potrebbero desiderare. Tuttavia, nessuna delle ultime funzionalità offerte da Twitter ha saputo davvero distinguersi, portando, invece, ad un peggioramento della piacevolezza d’uso dell’interfaccia della piattaforma che si sta riempiendo di troppi strumenti e funzioni.

Il successo di “Happening Now” e probabilmente la sua espansione al di fuori dei confini americani, dipenderanno dai feedback degli iscritti.

Per gli amanti dello sport, la nuova funzionalità potrebbe risultare la benvenuta, ma per chi, invece, non gradisce lo spot, la funzione “Happening Now” potrebbe risultare non solo poco gradita ma anche leggermente invasiva vista la sua presenza in primo piano all’interno dell’app del social network.