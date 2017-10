Windows Timeline presto nelle mani degli Insider

Filippo Vendrame,

All’appuntamento del Windows Developer Day che si è tenuto nella serata di ieri, Microsoft ha finalmente mostrato Windows Timeline in una versione quasi finale. Trattasi di una novità che doveva arrivare con Windows 10 Fall Creators Update ma che poi è stata rinviata a Windows 10 Redstone 4 che dovrebbe arrivare nella primavera del 2018. Kevin Gallo di Microsoft ha mostrato la funzione Timeline in esecuzione su Windows 10 Redstone 4 build 17005, annunciando che presto sarà nelle mani degli Insider per iniziare i primi test.

Windows Timeline, nella sua versione finale mostrata al Windows Developer Day, non sembra molto differente dalla demo mostrata durante la presentazione di Windows 10 Fall Creators Update. Come è stato possibile verificare durante la presentazione di ieri di Microsoft, la nuova funzionalità sarà accessibile attraverso il Task View di Windows 10 che permette anche di accedere ai desktop virtuali del sistema operativo. All’interno della Timeline di Windows 10, gli utenti potranno trovare tutte le loro attività svolte all’interno del sistema operativo. Come fa ben intuire il nome, questa funzione permetterà di tornare a svolgere un compito che si era lasciato in precedenza.

Proprio come una “macchina del tempo”, questa nuova funzione del sistema operativo consentirà di ripristinare le vecchie sessioni di lavoro, file e documenti inclusi.

Trattasi, dunque, di una funzione molto interessante che piacerà soprattutto a chi lavora molto sul computer. Con il prossimo debutto di Windows 10 Fall Creators Update, Microsoft potrà finalmente concentrarsi su Redstone 4 di cui la Timeline farà parte. Novità in tal senso, dunque, potrebbero arrivare molto presto con l’arrivo della Timeline nelle mani degli Insider. Sarà, dunque, anche l’occasione per scoprire ulteriori segreti di questa nuova funzionalità.