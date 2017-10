iPhone 8: un caso di distacco display anche in USA

Marco Grigis,

Si verifica un nuovo caso di distacco del pannello frontale di iPhone 8. A seguito degli episodi registrati a Taiwan, in Giappone, in Grecia e in Australia, giunge la prima segnalazione proveniente dagli Stati Uniti. E pare la motivazione sia sempre connessa a un rigonfiamento della batteria: causando pressione all’interno della scocca, e spingendo sul display, ne avrebbe causato il sollevamento.

L’immagine è stata condivisa sulla piattaforma Reddit dove, come lecito attendersi, ha generato molta curiosità fra i lettori. Sebbene alcuni dettagli non siano stati diramati in Rete, pare che l’iPhone 8 in questione sia stato consegnato in uno dei centri commerciali della catena Best Buy, poco dopo l’acquisto da un consumatore. Non è dato quindi sapere quanto tempo lo smartphone sia stato utilizzato prima dell’apparizione della problematica, né se il rigonfiamento della batteria sia conseguente all’impiego del caricatore originale oppure di prodotti di terze parti.

Così come già reso noto negli scorsi giorni, Apple sta indagando la questione, sebbene le cause non siano al momento state ufficializzate. In ogni caso, si tratta di fenomeni abbastanza isolati, tanto da coinvolgere meno di una decina di esemplari in tutto il mondo. Da quanto emerge, è certo come sia proprio il rigonfiamento della batteria a causare il sollevamento del display, così come già spiegato, tuttavia pare non siano stati ancora individuati i fattori responsabili del malfunzionamento della componente.

Naturalmente, la società di Cupertino ha offerto la sostituzione, senza nessun costo, degli iPhone 8 affetti dalla singolare problematica. Allo stesso tempo, non sembra che il difetto possa causare problemi di sicurezza, almeno non nel breve periodo, poiché non si registrano casi di esplosioni e similari. Come altrettanto facile intuire, qualora si notasse un comportamento anomalo della batteria è necessario contattare tempestivamente Apple o il proprio rivenditore, per evitare conseguenze potenzialmente gravi, per quanto remote.