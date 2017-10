Microsoft lavora ad un nuovo Outlook per PC

Filippo Vendrame,

Microsoft sta finalmente lavorando ad un nuovo look per l’applicazione desktop di Outlook. L’attuale app, infatti, è sicuramente un client email estremamente efficace ma l’interfaccia utente risulta essere non particolarmente ottimizzata e non al passo con i design moderni. Infatti, Outlook 2017 non condivide nessun elemento stilistico con il design di Outlook per iOS ed Android e nemmeno con quello di Outlook.com.

All’appuntamento di Ignite 2017 il mese scorso, Microsoft ha mostrato silenziosamente alcuni dettagli del progetto di restyling dell’applicazione desktop di Outlook a cui sta lavorando. Nello specifico, Microsoft ha mostrato una schermata della nuova interfaccia utente di Outlook per PC Windows. Il design, ampiamente personalizzabile, risulta essere molto più moderno e pulito, in linea con quello delle app Outlook delle altre piattaforme. Il nuovo design dell’app Outlook per PC Desktop Windows presenta, infatti, molti elementi in comune con quello delle app per iOS ed Android, in particolare con la nuova barra laterale che è stata introdotta nelle applicazioni Outlook per dispositivi mobile pochi mesi fa.

Microsoft sta lavorando ad un restyling anche per Outlook per computer Mac ma, in questo caso, la nuova interfaccia appare molto diversa dal classico design dell’app desktop di Outlook. Il design sembra simile a molti altri client di posta elettronica disponibili per Mac e Microsoft afferma, infatti, che il nuovo design di Outlook per computer Mac sarà inedito.

Purtroppo, Microsoft non ha voluto condividere altri dettagli su questo progetto e non ha nemmeno fatto sapere quando la nuova app di Outlook sarà disponibile per tutti pubblicamente. Possibile, comunque, che questo restyling arrivi assieme al debutto del nuovo Office 2019 che sarà lanciato ufficialmente verso la fine del prossimo anno.