Movies Anywhere: una piattaforma per tutti i film

Cristiano Ghidotti,

Le piattaforme online dalle quali acquistare i film di certo non mancano: ce ne sono diverse e gli utenti hanno la possibilità di scegliere quella a loro più congeniale, anche sulla base delle singole offerte relative alla stessa pellicola. Questo però, fino ad oggi, si è tradotto nella necessità di dover ricorrere all’uso di più account per gestire l’intera libreria. Ciò non accadrà più (o comunque sempre meno), grazie a Movies Anywhere.

Si tratta di un’iniziativa che nasce dalla partnership tra alcune delle più importanti realtà operanti nel settore e che, attraverso l’impiego di un solo profilo, consente di accedere a tutte le pellicole acquistate su Google Play Film, iTunes, Amazon Instant Video e VUDU. In quanto a caratteristiche, il programma si configura in modo molto simile a Disney Movies Anywhere, servizio però relativo al solo catalogo Disney (comprensivo dei brand Marvel e Star Wars). Nel caso di Movies Anywhere, in un primo momento l’account può raccogliere le produzioni degli studi Disney, Fox, Sony Pictures, Universal e Warner Bros.

Il lancio è previsto inizialmente solo negli Stati Uniti, con un rollout che dovrebbe poi raggiungere in modo progressivo anche gli altri territori. È prevista inoltre un’offerta studiata ad hoc per il debutto: collegando due o più film attraverso l’applicazione ufficiale (in download gratuito per Android e iOS), si potranno aggiungere al proprio profilo le copie di Big Hero 6, l’edizione 2016 dei Ghostbusters, L’Era Glaciale, Jason Bourne e Lego Movie, senza alcuna spesa.

L’obiettivo di una simile iniziativa è quello di semplificare la vita all’utente, attraverso una partnership che lega alcune delle più importanti realtà del mondo streaming. Chissà se un giorno si potrà assistere al lancio di un progetto di questo tipo indirizzato anche al mercato della musica.