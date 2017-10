Nokia 9, render del prossimo top di gamma

Luca Colantuoni,

HMD Global non dovrebbe annunciare altri smartphone entro fine anno, quindi il Nokia 8 sarà ancora il modello di punta del produttore finlandese. Nel corso del 2018 è previsto l’arrivo dei Nokia 2, 7 e 9, secondo le informazioni provenienti da un’azienda che gestisce la logistica di HMD Global. Un noto leaker ha pubblicato su Twitter un render del Nokia 9 basata su alcuni file CAD.

Il Nokia 9 dovrebbe consentire al produttore di competere direttamente con gli attuali top di gamma. Dato che il render non è affidabile al 100%, il design potrebbe essere differente da quello finale. Secondo le informazioni ricevute dal leaker OnLeaks, lo smartphone dovrebbe avere un schermo da 5,5 pollici con risoluzione Quad HD, ma non è chiaro se il rapporto di aspetto sarà 18:9 o il tradizionale 16:9. Le immagini evidenziano una certa somiglianza con il Galaxy S7 edge, quindi il display potrebbe essere curvo su entrambi i lati.Le dimensioni previste sono 140,9×72,9×7,5 millimetri.

Lo spessore è leggermente maggiore (8,9 millimetri) in corrispondenza della doppia fotocamera posteriore, disposta in verticale, per la quale si ipotizzano risoluzioni di 12 o 13 megapixel. Altre possibili specifiche sono le seguenti: processore octa core Snapdragon 835, 4 GB di RAM, 64/128 GB di memoria flash, slot microSD, lettore di impronte digitali e OZO Audio. HMD Global avrebbe deciso di eliminare il jack da 3,5 millimetri, sostituito dalla porta USB Type-C.

L’unica certezza è il sistema operativo: Android 8.0 Oreo. Il Nokia 9 verrà sicuramente aggiornato ad Android P, come gli altri smartphone del produttore.