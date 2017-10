Razer annuncerà uno smartphone per hardcore gamers

Razer ha comunicato che il 1 novembre è il giorno scelto per la presentazione del suo primo smartphone. Le voci sul dispositivo mobile sono iniziate a circolare da fine gennaio, ovvero dall’annuncio dell’acquisizione di Nextbit. Il CEO Min-Liang Tan aveva confermato la notizia lo scorso mese e ora l’azienda californiana ha svelato quando avverrà il lancio ufficiale.

Nextbit era una startup di San Francisco, nota per aver realizzato Robin, uno smartphone Android che carica automaticamente i contenuti meno utilizzati sul cloud, quando è collegato alla rete elettrica e viene rilevata una connessione WiFi. Alcune funzionalità di Robin potrebbero essere incluse nello smartphone di Razer, del quale non si conoscono ancora le specifiche tecniche. Il messaggio pubblicato su Twitter contiene le parole “watch, listen e play” che, quasi certamente, fanno riferimento alle migliori caratteristiche del dispositivo.

All’inizio del mese, il CEO era apparso in una foto insieme a Tom Moss, ex dirigente di Nextbit e ora responsabile della divisione mobile di Razer. Nella tasca destra del jeans di Min-Liang Tan c’è proprio il nuovo smartphone, come si deduce dal logo verde a forma di serpente.

Got to spend quality time with the second best gamer at our company @minliangtan today. Exciting times ahead! pic.twitter.com/f6OvNKrN6L

— Tom Moss (@rebelleader) October 4, 2017