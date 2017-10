Windows 10, problemi nel Patch Tuesday di ottobre

Filippo Vendrame,

Da poco più di 24 ore, Microsoft ha rilasciato il Patch Tuesday di ottobre 2017, la consueta raccolta di bug fix per risolvere bug e problemi di sicurezza in tutti i suoi sistemi operativi supportati. Sembra, invece, che l’aggiornamento cumulativo rilasciato per Windows 10, nella declinazione per la variante Creators Update, stia dando qualche problema di troppo. Alcuni utenti, infatti, hanno iniziato a lamentarsi di crash dei loro PC con la comparsa della famosa schermata BSOD (Blue Screen of Death), cioè la famigerata “schermata blu della morte”, con l’impossibilità di riavviare le loro macchine correttamente.

L’aggiornamento cumulativo KB4041676 sembrerebbe, dunque, essere afflitto da qualche problema. Nel corso delle ore le lamentele sono costantemente aumentate. Oltre ai crash dei PC, altri utenti hanno lamentato l’impossibilità di installare l’aggiornamento ed altri ancora tempi lunghissimi dell’update con il processore fisso al 100% di utilizzo. Problemi che avrebbero colpito diversi modelli di computer di altrettanti produttori. Microsoft, su questo argomento non si è ancora espressa, tuttavia sembra che alla fine i problemi maggiori si siano concentrati sui PC aziendali aggiornati attraverso Windows Server Update Services (WSUS), un sistema di gestione locale che lavora combinato con il sito web di Windows Update per dare agli amministratori di rete maggiore controllo.

Anche PC non direttamente collegati a servizi WSUS avrebbero manifestato problemi, ma i crash principali avrebbe riguardato, appunto, computer aziendali.

Tuttavia, sino a che Microsoft non si sarà espressa su questo problema, il suggerimento è quello di prestare molta cautela con l’applicazione dell’ultimo update cumulativo di Windows 10, soprattutto all’interno di macchine aziendali aggiornate attraverso WSUS.

Nel caso di aggiornamento eseguito e di crash del sistema con l’impossibilità di riavviare il PC correttamente, su Reddit un utente ha trovato una soluzione momentanea al problema che permette di ripristinare il PC.