Amazon Alexa e Polaroid Insta-Share per i Moto Z

Luca Colantuoni,

Motorola aveva mostrato al Mobile World Congress 2017 di Barcellona quattro Moto Mods per i suoi Moto Z/Z2, tre dei quali già disponibili per l’acquisto. L’ultimo ad arrivare sul mercato sarà il modulo che permette di trasformare lo smartphone in uno smart speaker Echo. Il noto leaker Evan Blass ha pubblicato su Twitter l’immagine del nuovo Amazon Alexa Moto Mods e dell’inattesa Polaroid Insta-Share Printer.

Mentre LG ha abbandonato l’approccio modulare, il produttore statunitense ha investito molte risorse nello sviluppo di questi accessori che aggiungono funzionalità particolari ai Moto Z/Z Force/Z Play e Moto Z2 Force/Z2 Play. Il collegamento dei moduli avviene tramite i 16 contatti magnetici posizionato nella parte inferiore della cover posteriore. Con il nuovo Amazon Alexa Moto Mods, dotato di altoparlanti, sarà possibile chiedere aiuto all’assistente personale per eseguire numerose operazioni, utilizzando i comandi vocali. in pratica lo smartphone diventerà un piccolo smart speaker Echo.

Polaroid Insta-Share Printer verrà invece apprezzato soprattutto dai fotografi, in quanto permetterà di stampare le foto scattate con la fotocamera posteriore dello smartphone. Probabilmente sarà disponibile anche un’apposita app Android per l’editing fotografico. Non è nota al momento quale tipo di tecnologia verrà adottata per la stampa. Sicuramente saranno necessarie cartucce con pellicole istantanee.

Nei prossimi giorni arriveranno ulteriori informazioni sulle caratteristiche dei due Moto Mods, oltre al prezzo e alla data di arrivo sul mercato.