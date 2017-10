Apple Pencil sbarca su iPhone nel 2019?

Marco Grigis,

Apple potrebbe decidere di lanciare una versione speciale di Apple Pencil declinata per l’universo iPhone. È quanto riportano alcune fonti del Korea Herald, nell’ipotizzare un possibile lancio nel 2019. La stilo digitale di Cupertino, di conseguenza, potrebbe estendere il suo raggio d’azione ben oltre i confini di iPad Pro, forse approfittando dei futuri schermi edge-to-edge degli smartphone.

Secondo quanto reso noto dal quotidiano sudcoreano, sulla base di alcune indiscrezioni provenienti dai distretti partner di Cupertino, l’azienda californiana starebbe lavorando su “un nuovo iPhone” distribuito con “una penna digitale”. Si tratterà di una proposta ben diversa, tuttavia, rispetto ai pennini inclusi in device quali il Samsung Galaxy Note, bensì di una Apple Pencil in pieno stile.

Così come già accennato, smartphone e penna digitale potrebbero essere lanciati nel 2019, probabilmente nel mese di settembre qualora Apple dovesse decidere di seguire il suo tradizionale calendario di lancio. Stando al quotidiano, l’azienda avrebbe già avviato i primi contatti preliminari con alcuni partner asiatici, affinché la produzione della speciale Apple Pencil possa avvenire il prima possibile, tuttavia i nomi delle aziende coinvolte non sono stati resi noti.

Come già ben noto, Steve Jobs si è sempre opposto all’introduzione di stilo e pennini digitali per i propri iDevice, considerando l’interazione tra dita e schermo come la più immediata e facile possibile. Apple ha però di recente cambiato rotta, introducendo Apple Pencil su iPad Pro e dimostrando quanto lo strumento possa essere flessibile, considerato come l’accoppiata tra i circuiti della penna e la frequenza d’aggiornamento dei display permetta di sfruttare un tratto privo di lag. Ora questa esperienza potrebbe essere trasferita anche su iPhone, anche in previsione di schermi più generosi: dopo i 5.8 pollici di iPhone X, Cupertino sarebbe pronta a superare anche i sei. Non resta che attendere, di conseguenza, eventuali annunci dalle parti di Apple Park.