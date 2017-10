DJI Zenmuse X7, per riprese aeree professionali

Filippo Vendrame,

DJI, noto produttori di droni, ha annunciato DJI Zenmuse X7, una videocamera digitale Super 35 pensata esplicitamente per il mondo cinematografico che cerca prodotti di altissima qualità per effettuare riprese aeree. DJI Zenmuse X7 è stata sviluppata per poter funzionare assieme al ben noto ed apprezzato drone DJI Inspire 2. Questa videocamera professionale è dotata di lenti intercambiabili e permette catturare immagini di qualità elevatissima. Inoltre, grazie al sistema DJI Cinema Color System, i professionisti della ripresa potranno rielaborare le immagini per ottenere risultati professionali da utilizzare nei film.

Le specifiche tecniche della nuova DJI Zenmuse X7 sono, davvero, estremamente impressionanti. La videocamera digitale per il drone DJI Inspire 2 dispone di un sensore video Super 35 che include 14 fermi immagine di una serie dinamica, per maggiori dettagli anche in condizioni di luce a bassa intensità. Inoltre, questo prodotto è in grado di scattare immagini a 6K CinemaDNG RAW o a 5.2K Apple ProRes fino a 30 immagini al secondo, esattamente come 3.9K CinemaDNG RAW o 2.7K ProRes fino a 59.94 immagini al secondo da integrare in modo continuo all’interno degli standard flussi di lavoro di post-produzione.

Disponibile con una lunghezza focale di 16 mm, 24 mm, 35 mm e 50 mm, tutte le lenti hanno un’apertura massima di F/2.8 e sono realizzate in fibra di carbonio.

Specifiche, dunque, di altissimo profilo per un prodotto destinato ad un specifica nicchia di mercato. Tanta qualità e tecnologia, però, si pagano molto.

La videocamera DJI Zenmuse X7 costa, infatti, 2.999 euro. Le lenti da 16 mm, 24 mm e 35 mm saranno disponibili al prezzo di 1.499 euro ciascuna e quella da 50 mm a 1.399 euro. I clienti potranno acquistare un combo di lenti per DJI Zenmuse X7 che include tutte e 4 le lenti al costo di 4.899 euro.

Disponibilità a partire dal prossimo mese di novembre 2017.