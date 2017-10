Da Eni e Talent Garden una call per le startup

Cristiano Ghidotti,

Promuovere la cultura della sicurezza ambientale, andando alla ricerca dei talenti nostrani che hanno idee da mettere in campo e da sviluppare. Questo l’obiettivo della partnership che vede Eni e Talent Garden lavorare fianco a fianco, nell’ambito di un’iniziativa che guarda con interesse al mondo delle startup, un ecosistema vivace e in continuo fermento.

Open Innovation @Talent Garden

Una call for ideas, come si dice in gergo, un appello rivolto a tutti coloro che hanno in cantiere un progetto legato alla sicurezza dell’ambiente e delle persone che lo vivono. Per raccogliere l’invito ci sono ancora poco più di dieci giorni: gli interessati sono chiamati a inoltrare le loro application entro e non oltre il 25 ottobre via email, scrivendo all’indirizzo tagcalabiana@eni.com. A giudicarle sarà un gruppo composto da cinque membri, tre nominati da Eni e due da Talent Garden. Da sottolineare che la proprietà intellettuale di tutti i progetti presi in esame rimarrà ai partecipanti: solo in un secondo momento Eni valuterà l’eventuale opportunità di partecipare alla sua crescita.

Siamo aperti a nuove proposte, ci piace scoprire nuovi talenti, favorire un dialogo continuo.

La partnership con una realtà come Talent Garden non è affatto casuale: si tratta della più grande piattaforma fisica del suo genere in Europa, un luogo in cui le idee nascono, si radicano e crescono, dove networking e coworking sono di casa. Una location organizzata e strutturata in modo da favorire dialogo e innovazione. Il bando di concorso sottolinea come l’iniziativa sia incentrata sul raggiungimento di due obiettivi specifici: minimizzare il rischio di incidenti e infortuni al personale in ambito industriale (stabilimenti, raffinerie, depositi) e monitorare lo stato di integrità degli asset (pipeline, impianti) ai fini della sicurezza ambientale. Queste le parole di Eni.