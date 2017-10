Facebook apre le Storie a tutte le Pagine

Filippo Vendrame,

Facebook ha annunciato di aver aperto le sue Storie anche a tutte le Pagine del social network. Questo significa che anche le Pagine potranno utilizzare questa funzione con tutte le sue opzioni di personalizzazione per attirare l’interesse dei loro utenti. Per accedere a questa funzionalità, gli amministratori di una Pagina dovranno semplicemente entrare nella timeline della Pagina e premere sul pulsante “Crea una Storia”. Tutto il resto della procedura è identico a quello previsto per la creazione di una Storia partendo da un profilo normale del social network.

Gli amministratori di una Pagina potranno, dunque, creare Storie per tutti i loro utenti su Facebook. Questa funzionalità arriva dopo lunghi test condotti per alcuni mesi all’interno anche di alcuni account verificati. Ma adesso, le Storie per le Pagine saranno presto disponibili per tutti. Sicuramente trattasi di un nuovo interessante strumento che gli amministratori delle Pagine potranno sfruttare per migliorare l’interazione con i loro utenti. Comunque, trattasi sicuramente di una novità volta anche a migliorare l’appeal delle Storie su Facebook. Come noto, questa funzione non sta riscuotendo grande successo come su Instagram, per esempio, ed il social network sta facendo diversi tentativi per spingere i suoi utenti ad utilizzarla.

Per esempio, di recente il social network ha lanciato la possibilità per gli utenti di Instagram di condividere le loro Storie all’interno di quelle di Facebook.

Questa novità, comunque, piacerà sicuramente molto alle aziende che potranno pubblicizzare meglio i loro prodotti e servizi attraverso le Storie.

La novità è in fase di rollout per le piattaforme iOS ed Android. Le Storie per le Pagine dovrebbero risultare disponibili per tutti entro i prossimi mesi.