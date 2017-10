Honor 6C Pro, schermo da 5,2 pollici e 3 GB di RAM

Luca Colantuoni,

Honor 6C Pro è il nuovo smartphone di fascia medio-bassa del produttore cinese. In realtà si tratta delle versione europea del precedente Honor V9 Play disponibile solo in Cina, quindi le specifiche sono quasi le stesse (cambia solo la quantità di RAM). Il dispositivo dovrebbe arrivare anche in Italia, come il più piccolo Honor 6C svelato circa sei mesi fa.

Honor 6C Pro possiede un telaio unibody in alluminio con angoli arrotondati e uno schermo da 5,2 pollici con risoluzione HD (1280×720 pixel), protetto da un vetro leggermente curvo ai lati (2.5D). La dotazione hardware comprende un processore octa core MediaTek MT6750 a 1,5 GHz, affiancato da 3 GB di RAM e 32 GB di memoria flash, espandibile con schede microSD fino a 128 GB. Il “gemello” Honor V9 Play viene offerto anche con 4 GB di RAM. La fotocamera posteriore ha una risoluzione di 13 megapixel, sei lenti, obiettivo con apertura f/2.0, autofocus a rilevamento di fase (PDAF) e flash LED.

Per la fotocamera frontale è stato scelto un sensore da 8 megapixel e un obiettivo con apertura f/2.2. La connettività è garantita dai moduli WiFi 802.11a/b/g/n, Bluetooth 4.1, GPS e LTE (dual SIM con slot ibrido). Presenti inoltre il lettore di impronte digitali, la porta micro USB e il jack audio da 3,5 millimetri. La batteria ha una capacità di 3.000 mAh. Dimensioni e peso sono 147,9×73,2×7,65 millimetri e 145 grammi, rispettivamente.

Il sistema operativo è Android 7.0 Nougat con interfaccia EMUI 5.1. Honor 6C Pro sarà disponibile nelle colorazioni nero, oro e blu. Le vendite inizieranno in Francia e proseguiranno negli altri paesi europei. Il prezzo è 179,00 euro.