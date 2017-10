Huawei Mate 10 Pro sfiderà il Galaxy Note 8?

Luca Colantuoni,

Negli ultimi giorni sono apparse online diverse immagini del Mate 10 Pro, lo smartphone che Huawei annuncerà il prossimo 16 ottobre. Il noto leaker Evan Blass ha condiviso su Twitter una nuova foto in cui si vede il dispositivo accanto ad una stilo. Il produttore cinese ha deciso di insidiare il dominio incontrastato del Samsung Galaxy Note 8?

Il Mate 10 Pro dovrebbe avere uno schermo da 5,99 pollici con risoluzione Quad HD+ (2880×1440 pixel) e rapporto di aspetto 18:9. L’ampia area di visualizzazione, ottenuta riducendo al minimo lo spessore delle cornici superiore e inferiore, può essere sfruttata durante la navigazione web, la riproduzione video e la scrittura di documenti. Nonostante sia un phablet, il Mate 10 Pro non avrà sicuramente un alloggiamento per la stilo, come nel Galaxy Note 8. Le funzionalità offerte dal dispositivo Samsung (o qualcosa di simile) potrebbero essere aggiunte in un altro modo.

Nell’immagine si vede una stilo di colore nero e un piccolo taccuino sul quale è scritta la frase “Powered by AI” riferita alla NPU (Neural Processing Unit) integrata nel processore Kirin 970 che troverà posto nel Mate 10 Pro. Sia la stilo che il taccuino fanno parte dello Smart Writing Set di Moleskine annunciato l’anno scorso. Probabilmente Huawei ha sottoscritto un accordo con l’azienda italiana e offrirà il kit insieme allo smartphone.

Per quanto riguarda le altre specifiche previste non ci sono novità: 6 GB di RAM, 64/128 GB di storage, doppia fotocamera posteriore con lenti Summilux-H 1:1.6/27 ASPH prodotte da Leica, lettore di impronte digitali, batteria da 4.000 mAh e sistema operativo Android 8.0 Oreo con interfaccia EMUI 6.