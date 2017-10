iOS 11 e ARKit: i giochi sono i più gettonati

Marco Grigis,

Giungono i primi dati sulle applicazioni sviluppate con ARKit, il framework di Apple dedicato alla realtà aumentata in iOS 11. Sono molti i developer che si sono già messi all’opera per arricchire App Store di nuove proposte, in particolare per i dispositivi dotati di un processo A9 e successivi. E, a qualche settimana dal lancio ufficiale, la società d’analisi Sensor Tower ha voluto indagare le preferenze del pubblico: a quanto sembra, sarebbero i giochi ad avere la meglio sulle altre categorie.

Così come già ampiamente noto, ARKit offre agli sviluppatori un ambiente comodo e semplificato per la realizzazione di applicazioni che possano sfruttare la realtà aumentata, tramite la fotocamera inclusa negli iPhone e negli iPad. Sensor Tower ha quindi analizzato il numero di app per iOS 11 già disponibili sull’App Store statunitense, nonché la risposta del pubblico, testimoniando come sia l’aspetto videoludico ad avere la meglio.

I giochi rappresentano appunto la categoria più popolare, con il 35% di app ARKit dedicate proprio all’intrattenimento dei gamer. Seguono quindi le utilità varie, come i metri digitali per misurare superfici e stanze, con un ottimo 19%. Più ridotte, ma pur sempre rilevanti, le percentuali di altre aree tematiche: l’intrattenimento generico conquista l’11%, il settore educational il 7%, la fotografia e i video il 6% e il lifestyle il 5%.

La disponibilità numerica sul fronte dei videogiochi viene confermata anche dalle preferenze degli utenti in fatto di download: fra tutte le applicazioni ARKit, i giochi conquistano il 53% di tutte le installazioni, nonché il 62% dei guadagni fra le proposte a pagamento. A essere preferiti, i titoli in grado di abbinare il gameplay classico a elementi della realtà, ma anche e soprattutto i puzzle-game.

Come già accennato pochi giorni fa, Apple ha deciso di accelerare ulteriormente sul fronte degli strumenti per la realtà aumentata, diramando delle brevi linee guida e dei suggerimenti utili affinché i developer possano sottoporre con più velocità i loro titoli al team dello store digitale di Cupertino.