iPhone X: poche unità disponibili al lancio?

Si torna a parlare di iPhone X, lo smartphone edge-to-edge di Apple, pronto alla sua prima distribuzione nel mese di novembre. Da alcune fonti di origine asiatica, raccolte dall’analista Jeff Pu di Yuanta Investment Consulting, il numero di esemplari disponibili al lancio potrebbe essere molto ridotto. La produzione starebbe infatti procedendo a rilento, a causa delle delicate operazioni necessarie per assemblare la fotocamera TrueDepth.

Secondo le stime elaborate dall’esperto, le previsioni di produzione di iPhone X per la fine del 2017 sarebbero calate da 40 a 36 milioni di unità. La gran parte di queste vedrà una distribuzione soprattutto a dicembre, mentre il mese precedente sarà caratterizzato per un numero abbastanza esiguo di smartphone in vendita.

L’analista spiega, in base a delle rivelazioni reperite dai distretti produttivi asiatici, come i fornitori stiano procedendo a rilento nella produzione delle componenti per le fotocamere TrueDepth, nonché nell’assemblaggio delle stesse. Così come già riferito in un precedente aggiornamento, le problematiche sarebbero relative all’accoppiata “Romeo” e “Giulietta”: si tratta di due elementi di Face ID che si possono assemblare soltanto congiuntamente, la cui disponibilità singola è però assai differenziata. Un dislivello nel quantitativo di componenti, di conseguenza, che avrebbe determinato sostanziosi colli di bottiglia negli stabilimenti partner di Cupertino.

Secondo quanto emerso nel dettaglio negli ultimi giorni, il modulo “Romeo” comprenderebbe il proiettore di punti, mentre quello “Giulietta” la fotocamera agli infrarossi. Sembra che i ritmi del primo siano assai ridotti rispetto all’ampia disponibilità di Giulietta, un fatto che avrebbe esteso enormemente le attese sulle linee produttive.

Così come già accennato, il nuovo iPhone X giungerà nei negozi il prossimo 3 novembre, con un avvio dei preordini a partire dal 27 del mese incontro. È probabile che la prima tornata di esemplari vada a esaurirsi molto rapidamente, poiché gli esperti già stimano 2-3 settimane per la consegna di ogni singolo ordine effettuato entro la fine dell’anno.