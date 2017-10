Nubia Z17S e Z17 miniS, smartphone quad camera

Luca Colantuoni,

La sussidiaria di ZTE ha annunciato in Cina i successori dei nubia Z17 e nubia Z17 mini presentati, rispettivamente, nei mesi di giugno e aprile 2017. I nuovi nubia Z17S e nubia Z17 miniS possiedono un design leggermente diverso, ma soprattutto una dotazione hardware aggiornata, tra cui una seconda fotocamera frontale.

Nubia Z17S

Il nubia Z17S è uno smartphone di fascia alta con telaio in alluminio e vetro Gorilla Glass 3D su entrambi i lati. Lo schermo LTPS da 5,73 pollici ha una risoluzione di 2040×1080 pixel, quindi con un rapporto di aspetto leggermente inferiore a 18:9. Il produttore cinese ha scelto inoltre un processore Snapdragon 835, 6 GB di RAM LPDDR4x e 64 GB di memoria flash UFS 2.1. Gli utenti potranno acquistare anche una versione con 8 GB di RAM e 128 GB di storage. La dual camera posteriore integra un sensore Sony IMX362 da 12 megapixel abbinato ad un obiettivo con apertura f/1.8 e un sensore Sony IMX318 da 23 megapixel abbinato ad un obiettivo con apertura f/2.0.

La doppia fotocamera frontale è invece composta da due sensori da 5 megapixel e un obiettivo con apertura f/2.2. La connettività è garantita dai moduli WiFi 802.11ac, Bluetooth 4.1, GPS, NFC e LTE. Presenti inoltre il lettore di impronte digitali, la porta USB Type-C e un chip audio Hi-Fi. La batteria ha una capacità di 3.100 mAh. Il sistema operativo è Android 7.1.1 Nougat con interfaccia Nubia UI 5.1. I prezzi sono 2.999 yuan (6GB+64GB) e 3.999 yuan (8GB+128GB).

Nubia Z17 miniS

Il nubia Z17 miniS è invece uno smartphone di fascia media. Anche per questo modello il telaio è in alluminio e vetro, ma le specifiche sono ovviamente inferiori: schermo da 5,2 pollici con risoluzione full HD (1920×1080 pixel), processore octa core Snapdragon 653, 6 GB di RAM e 64 GB di storage. Per la doppia fotocamera posteriore sono stati scelti sensori RGB e monocromatico da 13 megapixel, mentre la dual camera frontale integra sensori da 16 e 5 megapixel.

La restante dotazione hardware è identica a quella del nubia Z17S: chip WiFi 802.11ac, Bluetooth 4.1, GPS, NFC e LTE, lettore di impronte digitali, porta USB Type-C e audio Hi-Fi. La batteria ha una capacità di 3.200 mAh. Il sistema operativo è Android 7.1.1 Nougat con interfaccia Nubia UI 5.1. I prezzi sono 1.999 yuan (colori Black Gold e Deep Blue, gli stessi del modello superiore) e 2.099 yuan (colore Aegean Blue). Entrambi gli smartphone saranno in vendita dal 19 ottobre. Non è noto se e quando arriveranno in Europa.