Razer Phone con Snapdragon 835 e 8 GB di RAM?

Luca Colantuoni,

Il primo smartphone di Razer verrà annunciato ufficialmente il prossimo 1 novembre. Alcune specifiche del dispositivo indirizzato agli “hardcore gamers” sono state scoperte nel database di GFXBench. Come previsto, la dotazione hardware sarà di alto livello.

Lo smartphone di Razer è il primo prodotto sviluppato con la collaborazione del team di Nextbit, startup acquisita all’inizio dell’anno e nota per il suo “cloud phone” Robin. Lo smartphone integrerà sicuramente componenti in grado di offrire la potenza di calcolo necessaria per l’esecuzione dei giochi mobile più pesanti. Le informazioni presenti nel database di GFXBench non sono sempre molto affidabili, ma le specifiche sono abbastanza plausibili.

Il Razer Phone (nome ipotetico) dovrebbe avere uno schermo da 5,7 pollici con risoluzione Quad HD (2560×1440 pixel), quindi con un tradizionale rapporto di aspetto 16:9. All’interno del dispositivo potrebbe esserci un processore octa core Snapdragon 835, affiancato da 8 GB di RAM e 64 GB di memoria flash. Le fotocamere posteriore e frontale avrebbero invece risoluzioni di 12 e 8 megapixel. Per offrire prestazioni adeguate è necessario anche ottimizzare il software. Quasi certamente Razer installerà una versione custom di Android Nougat, indicata nel database di GFXBench come “Android Razer Edition“.

Non mancheranno ovviamente i classici chip wireless (WiFi, Bluetooth, GPS, NFC e LTE) e vari sensori che verranno sfruttati al massimo durante il gioco. Al momento non ci sono informazioni sul prezzo, ma considerato il target del dispositivo, si prevede piuttosto elevato.