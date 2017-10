Surface Book e Pro 4, nuovi firmware da Microsoft

Filippo Vendrame,

Microsoft non si è dimenticato dei suoi Surface Pro 4 e Surface Book ed ha rilasciato un nuovo aggiornamento firmware particolarmente corposo. Curiosamente, per il Surface Book è il primo aggiornamento firmware degli ultimi 6 mesi. Mentre, per il Surface Pro 4, Microsoft non aveva mai fatto mancare piccoli e costanti aggiornamenti volti a migliorare l’esperienza d’uso del prodotto. Il nuovo aggiornamento è già in distribuzione ed è disponibile indipendentemente dalla variante di Windows 10 presente all’interno dei due dispositivi.

Il change log, sia per il Surface Pro 4 che per il Surface Book, è davvero molto lungo, segno che Microsoft ha apportato diversi miglioramenti ai suoi due prodotti di punta con l’obiettivo di migliorarne l’esperienza d’uso. Nello specifico, le novità toccano settori come la fotocamera, la stabilità del sistema, le prestazioni e tanto altro. Trattasi della dimostrazione di come Microsoft creda nei suoi prodotti hardware e punti sempre ad offrire il meglio ai suoi clienti attraverso costanti aggiornamenti. Una pratica che non tutti gli altri produttori di hardware seguono spesso. Di seguito tutte le novità dei nuovi firmware.

Surface Book, change log

Intel Corporation driver update for Intel(R) AVStream Camera 2500 – System – 3.0.0.0

Intel Corporation driver update for Microsoft Camera Front – System – 3.0.0.0

Intel Corporation driver update for Microsoft Camera IR Front – System – 3.0.0.0

Intel Corporation driver update for Intel(R) Control Logic – System – 3.0.0.0

Intel Corporation driver update for Intel(R) CSI2 Host Controller – System – 3.0.0.0

Intel Corporation driver update for Intel(R) Imaging Signal Processor 2500 – System – 3.0.0.0

Intel Corporation driver update for Microsoft Camera Rear – System – 3.0.0.0

Surface – System – 1.0.85.1

Surface Pro 4, change log

Surface driver update for Surface Embedded Controller Firmware – System – 3.0.0.0

Intel Corporation driver update for Intel(R) AVStream Camera 2500 – System – 3.0.0.0

Intel Corporation driver update for Microsoft Camera Front – System – 3.0.0.0

Intel Corporation driver update for Microsoft Camera IR Front – System – 3.0.0.0

Intel Corporation driver update for Intel(R) Control Logic – System – 3.0.0.0

Intel Corporation driver update for Intel(R) CSI2 Host Controller – System – 3.0.0.0

Intel Corporation driver update for Intel(R) Imaging Signal Processor 2500 – System – 3.0.0.0

Intel Corporation driver update for Microsoft Camera Rear – System – 3.0.0.0

Surface – System – 1.0.85.1

Surface driver update for Surface Integration – System – 3.0.0.0

Gli interessati possono scaricare i nuovi firmware attraverso il consueto canale di Windows Update. Vista la mole di miglioramenti, il suggerimento è quello di installare l’aggiornamento quanto prima.