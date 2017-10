Volantino Unieuro, arriva il sottocosto

Filippo Vendrame,

Unieuro lancia il sottocosto a partire da oggi, 13 ottobre, sino al prossimo 22 ottobre. All’interno del volantino, dunque, tantissime proposte di elettronica di grandi brand a prezzi estremamente scontati. Come ogni sottocosto, i pezzi offerti in promozione si intendono in numero limitato. Dunque, il suggerimento è quello di approfittarne il prima possibile per non lasciarsi scappare la possibilità di aggiudicarsi il prodotto sognato risparmiando cifre molto importanti.

Tra gli smartphone sottocosto, si menzionano il Samsung Galaxy S8 a 599 euro, oppure il nuovo iPhone 8 a 759 euro o ancora il Samsung Galaxy S7 Edge a 469 euro e il Huawei P10 Lite a 269,90 euro. Per gli appassionati di gaming, Unieuro sconta la console Xbox One S 1TB con doppio controller ed il gioco Forza Horizon 3 a soli 259,98 euro. Invece, la PS4 1TB con Fifa 18 e Destiny 2 è venduta a 299,98 euro. Console, che diventano sempre più appetibili, promozione dopo promozione. Non mancano, ovviamente, offerte anche all’interno del mondo dei PC, tutti dotati del nuovo sistema operativo Windows 10. Per esempio, il modello di notebook Lenovo Ideapad 310 con processore Intel Core i5 e 8GB di RAM è venduto al prezzo di 499 euro.

Non mancano, inoltre, accessori per il mondo dei PC come stampanti e monitor. Per tutti coloro che desiderano trasformare il salotto di casa in una sala cinematografica, Unieuro mette sottocosto molti modelli di nuovi televisori anche con risoluzione 4K.

Per esempio, lo Smart TV di Samsung, modello UE55MU6400, con schermo da 55 pollici, è proposto al prezzo di 749 euro.

Non mancano, infine, tanti gadget di elettronica come i sempre molto apprezzati hoverboard.