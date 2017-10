Xbox One, Fall Update agli Insider Delta e Omega

Filippo Vendrame,

Brad Rossetti, responsabile del programma Preview di Xbox, ha annunciato che l’anteprima dell’aggiornamento autunnale di Xbox One (Fall Update) è stata resa disponibile agli Insider che fanno parte degli anelli Delta e Omega. In precedenza, solamente gli insider che avevano scelto gli anelli Alpha e Beta avevano avuto accesso alla Preview del nuovo corposo aggiornamento per la piattaforma Xbox One. Questo significa che il rilascio finale di questo nuovo importante step evolutivo della console di Microsoft si sta avvicinando rapidamente.

Grazie a questo rilascio, l’aggiornamento pesa circa 3,4GB, molti più tester hanno potuto mettere mano alle novità che Microsoft intende portare sulla console, compreso la nuova dashboard caratterizzata dal Fluent Design. I giocatori, adesso, possono personalizzare la propria Home page accoppiando le app che vogliono per creare blocchi di contenuti che possono essere spostati a piacere per creare una dashboard davvero personale. L’interfaccia di Xbox One diventa, dunque, più leggera, più moderna, più funzionale e soprattutto maggiormente a misura di utente, come del resto chiesto a gran voce da tempo da tutti i giocatori.

Trattandosi di una build di sviluppo ci sono ancora alcuni problemi, soprattutto con la funzione dei Tornei e con l’app di Netflix, ma solamente con alcune lingue. Tutti problemi che saranno risolti a breve e che non inficiano l’esperienza d’uso.

Microsoft non ha voluto comunicare quando l’aggiornamento sarà reso disponibile per tutti, ma la sensazione, come detto in precedenza, è che non manchi molto visto che l’aggiornamento autunnale di Xbox One sta arrivando nelle mani di sempre più Insider.

L’aggiornamento, dunque, sarebbe entrato nella fase finale di testing prima del suo rollout pubblico. Un update che sicuramente migliorerà sensibilmente l’esperienza d’uso della console.

Questa nuova piattaforma software, si ricorda, sarà resa disponibile di default all’interno della console Xbox One X.