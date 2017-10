Huawei Y6 Pro (2017), nuovo smartphone europeo

Luca Colantuoni,

Mancano poche ore all’annuncio del Mate 10, il nuovo top di gamma sul quale verrà concentrata tutta l’attenzione della stampa specializzata. Senza particolare clamore, il produttore cinese ha presentato nel weekend un modello di fascia bassa, ovvero lo Huawei Y6 Pro (2017), successore dello Huawei Y6 Pro e “fratello maggiore” del recente Huawei Y6 (2017).

Lo Huawei Y6 Pro (2017) possiede un telaio in alluminio e un design piuttosto differente dallo Huawei Y6 (2017), quindi non si rischia di fare confusione. I lati e gli angoli sono più arrotondati, lo spessore è leggermente inferiore e la fotocamera posteriore è nell’angolo superiore sinistro. Alcune specifiche sono le stesse dello Huawei Y6 Pro: schermo da 5 pollici con risoluzione HD (1280×720 pixel), 2 GB di RAM e 16 GB di memoria flash, espandibili con schede microSD fino a 128 GB. Il processore MT6735P a 1,3 GHz del modello originario è stato invece sostituito dallo Snapdragon 425 a 1,4 GHz.

Per le due fotocamere sono stati scelti sensori da 13 e 5 megapixel, mentre la batteria da una capacità inferiore (3.020 mAh), probabilmente perché il SoC Qualcomm ha un’efficienza migliore. La connettività è garantita dai moduli WiFi, Bluetooth, GPS e LTE Cat. 4 (150/50 Mbps). Sul retro è presente il lettore di impronte digitali che può essere utilizzato anche come pulsante di scatto per la fotocamera.

Il sistema operativo installato è Android 7.0 Nougat con interfaccia EMUI 5.1. Lo smartphone verrà distribuito inizialmente in Italia, Francia e Germania (colori nero, oro e argento), ma arriverà in altri paesi europei nelle prossime settimane. Il prezzo è 179,00 euro.