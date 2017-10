iOS 11: Apple promette un fix per GarageBand

Marco Grigis,

Piccoli problemi per GarageBand, il software di Apple per la creazione di musica, a seguito dell’aggiornamento a iOS 11. Così come diversi utenti hanno segnalato negli ultimi giorni, l’applicazione per iPad, iPod Touch e iPhone non risulterebbe accessibile a seguito dell’upgrade del sistema operativo. La società di Cupertino ha però sottolineato di essere già al lavoro per una pronta risoluzione della problematica, nel mentre ha reso nota una piccola guida per un fix momentaneo.

A seguito dell’aggiornamento a iOS 11, rilasciato lo scorso settembre, molti utenti si sono trovati impossibilitati ad aprire GarageBand sui loro iDevice. L’applicazione rifiuterebbe l’avvio, chiudendosi immediatamente a seguito della sua selezione tramite il sistema operativo. Secondo quanto reso noto da Apple, in una nota di supporto pubblicata sul sito ufficiale lo scorso 12 ottobre, la questione riguarderebbe una mancata sincronizzazione con iCloud. Disattivando momentaneamente quest’ultima, il software torna a funzionare come di consueto.

Stando alle istruzioni fornite dallo stesso gruppo di Cupertino, è necessario recarsi nella sezione delle Impostazioni Generali di iOS e, dopo aver localizzato le applicazioni che si avvalgono di iCloud, rimuovere l’abilitazione di GarageBand. In questo modo il software verrà aperto normalmente, ma non si potrà ovviamente sincronizzare i propri brani tra il dispositivo e la nuvola, proprio data la sospensione dei trasferimenti su server remoti.

Così come annunciato dallo stesso gruppo di Cupertino, la problematica verrà completamente risolta in un imminente upgrade per iOS 11, quindi con il pieno ripristino delle funzioni di sincronizzazione con iCloud. I brani eventualmente creati durante quest’attesa, come facile intuire, verranno quindi trasferiti sulla nuvola non appena possibile. GarageBand è un software gratuito per gli utenti che dispongono di iOS 10.3 e superiori, nonché applicazione preinstallata su gran parte dei nuovi iDevice, tra cui l’intera linea iPad. Il titolo offre la possibilità di creare musica in modo semplice e veloce, sia impiegando loop che suonando degli strumenti virtuali.