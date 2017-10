iPhone 7 vende più del successore iPhone 8

Marco Grigis,

La linea degli iPhone 7, lanciata lo scorso anno da Apple, starebbe conquistando gli utenti a ritmi più sostenuti rispetto alla nuova generazione degli iPhone 8. È quanto sostiene KeyBanc Capital Markets, in una nota inviata agli investitori dall’analista John Vinh. Causa di questo singolare andamento sarebbe da intravedersi nel taglio dei prezzi per la precedente edizione, nonché nella grande aspettativa verso l’imminente iPhone X.

I dati si riferiscono unicamente ai mercati nel Regno Unito e negli Stati Uniti, sulla base di survey condotte in fase di pre e post-vendita. A quanto sembra, gli utenti preferirebbero acquistare iPhone 7 anziché il nuovo iPhone 8, approfittando di importanti sconti e non rilevando, nel neonato modello, miglioramenti che determinino enorme differenza rispetto alla passata edizione.

Negli Stati Uniti è oggi possibile acquistare iPhone 7 e iPhone 7 Plus con prezzi ben al di sotto dei 700 dollari, mentre nel Regno Unito molte catene hanno avviato vendite promozionali tra i 500 e i 549 dollari. Un taglio di prezzo sensibile rispetto ai listini antecedenti a settembre, capaci di attirare la curiosità degli utenti. D’altronde, questi smartphone rimangono tra i più performanti oggi disponibili, grazie al processore A10 Fusion. Nonostante le novità degli iPhone 8, tra cui la scocca in vetro e l’abilitazione alla ricarica wireless, i consumatori non rileverebbero una sufficiente differenziazione rispetto alla precedente linea. Inoltre, l’assenza di un modello Jet Black avrebbe frenato molti papabili acquirenti. Così spiega l’analista:

Molti intervistati hanno indicato che una porzione significativa dei consumatori stia acquistando iPhone 7 anziché iPhone 8, data la mancanza di sufficienti miglioramenti nel nuovo smartphone.

Non è però tutto, poiché i ritmi di vendita più lenti potrebbero essere anche dovuti all’attesa del nuovo iPhone X. Chi vuole cambiare il proprio smartphone, infatti, si starebbe orientando verso il modello edge-to-edge, mentre iPhone 7 sarebbe gettonato da chi è alla ricerca di un dispositivo solido e stabile, senza necessità di troppe feature aggiuntive.

Galleria di immagini: iPhone 7: le foto