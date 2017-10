Razen Phone, online la prima immagine

Luca Colantuoni,

Lo smartphone del produttore californiano verrà annunciato il 1 novembre. Alcune specifiche del dispositivo sono state scoperte nel database di GFXBench e ora un’immagine (parziale) pubblicata online svela il possibile design del cosiddetto “Razer Phone“.

Razer ha acquisito la startup Nextbit lo scorso mese di gennaio. Non è quindi una sorpresa notare nel nuovo smartphone una certa somiglianza con Robin. Il Razer Phone possiede infatti un design squadrato con angoli netti, una forma ormai abbandonata da tutti i produttori (Sony esclusa). Il dispositivo nell’immagine potrebbe però essere un prototipo. Il logo del serpente conferma tuttavia il produttore, sebbene sia nero e non verde.

È inoltre evidente che lo smartphone avrà una doppia fotocamera posteriore con flash LED nell’angolo superiore sinistro. Considerato il target (hardcore gamer) non è da escludere il supporto per alcune tecnologie moderne, come la realtà aumentata. Altre possibili specifiche sono le seguenti: schermo da 5,7 pollici con risoluzione Quad HD (2560×1440 pixel), processore Snapdragon 835, 4 GB di RAM, 64 GB di storage, fotocamera posteriore da 12 megapixel (entrambe o una delle due) e fotocamera frontale da 8 megapixel.

Il sistema operativo sarà basato su Android 7.1.1 Nougat. Maggiori informazioni verranno sicuramente divulgate nei prossimi giorni, ma per la conferma ufficiale bisognerà attendere il 1 novembre.