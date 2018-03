Samsung Galaxy A5 e A7, design delle versioni 2018

Luca Colantuoni,

I primi smartphone che Samsung annuncia all’inizio dell’anno sono quelli della serie Galaxy A. Le versioni 2018 dovrebbero essere presentati o mostrati al CES 2018 di Las Vegas. Anche i Galaxy A (2018) erediteranno alcune specifiche dai Galaxy S8/S8+, in particolare l’ottimo Infinity Display. Un noto leaker ha pubblicato diverse immagini dei Galaxy A5 (2018) e Galaxy A7 (2018) che mostrano il design e alcuni dettagli hardware.

Tutti i modelli avranno un telaio in alluminio e vetro, ma non lati eccessivamente curvi. Lo schermo non sarà quindi dual edge, come quello dei Galaxy S8/S8+. Il pannello Super AMOLED coprirà però buona parte della superficie frontale. La risoluzione e il rapporto di aspetto sarà uguale per tutti (2160×1080 pixel e 18:9), ma i Galaxy A5 (2018) e Galaxy A7 (2018) avranno rispettivamente un display da 5,5 e 6 pollici. Non è nota invece la diagonale scelta dal produttore per il Galaxy A3 (2018), probabilmente 5 pollici.

Gli smartphone saranno resistenti all’acqua e alla polvere (certificazione IP68). Per quanto riguarda la dotazione hardware si prevedono processori Exynos 7885 e Snapdragon 660, almeno 4 GB di RAM e 32 GB di memoria flash, espandibili con schede microSD. Le immagini evidenziano la presenza di una doppia fotocamera frontale, della porta USB Type-C e del jack audio da 3,5 millimetri. Il lettore di impronte digitali è sul retro sotto la fotocamera, non alla sua destra come nei Galaxy S8/S8+ e Note 8.

Il sistema operativo dovrebbe essere Android 7.1.1 Nougat. Non mancheranno le funzionalità Always-On Display, Secure Folder e Samsung Pay. Il produttore coreano includerà sicuramente Bixby, anche se nelle immagini non si vede nessun pulsante dedicato.