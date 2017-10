Xiaomi Redmi 5A, smartphone economico in metallo

Luca Colantuoni,

A distanza di circa due mesi dal Redmi Note 5A, Xiaomi ha annunciato il più piccolo Redmi 5A. Le differenze in termini di design e specifiche sono minime (in pratica cambia solo la dimensione dello schermo). Nonostante sia un dispositivo molto economico, il produttore ha comunque scelto un telaio in metallo. Gli utenti dovranno acquistarlo tramite store online, dato che la distribuzione avverrà solo in Cina.

Il Redmi 5A possiede un telaio unibody in alluminio con finitura opaca. Lo schermo da 5 pollici ha una risoluzione HD (1280×720 pixel), mentre la dotazione hardware comprende un processore quad core Snapdragon 425 a 1,4 GHz, 2 GB di RAM e 16 GB di memoria flash, espandibile con schede microSD fino a 128 GB. Lo slot è ibrido e può ospitare anche una SIM card o due SIM (formati nano e micro). Per la fotocamera posteriore sono stati scelti un sensore da 13 megapixel, obiettivo con apertura f/2.2, flash LED e autofocus a rilevamento di fase. La fotocamera frontale ha invece una risoluzione di 5 megapixel con apertura f/2.0.

La connettività è garantita dai moduli WiFi 802.11b/g/n, Bluetooth 4.1, GPS e LTE. Sono inoltre presenti il sensore ad infrarossi, la porta micro USB e il jack audio da 3,5 millimetri. La batteria ha una capacità di 3.000 mAh che offre un’autonomia fino a 8 giorni in standby. Dimensioni e peso sono 140,4×70,1×8,35 millimetri e 137 grammi, rispettivamente.

Il sistema operativo installato è Android 7.1 Nougat con interfaccia MIUI 9. Il Redmi 5A è disponibile nelle colorazioni Platinum Silver, Champagne Gold e Rose Gold. Il prezzo è 599 yuan corrispondenti a circa 77 euro, tasse escluse.