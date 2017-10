Archos Diamond Omega, il primo flagship francese

Luca Colantuoni,

Archos è noto principalmente per i suoi smartphone di fascia media e bassa, ma con il nuovo annuncio ha deciso di entrare per la prima volta nel segmento high-end. Il Diamond Omega è infatti un modello con display bezel-less e processore Snapdragon 835. Il produttore francese distribuirà il dispositivo in Europa a partire dalla seconda metà di novembre.

Il Diamond Omega possiede un telaio in alluminio e vetro Gorilla Glass su entrambi i lati. Lo schermo IPS da 5,73 pollici con risoluzione Full HD (2040×1080 pixel) e rapporto di aspetto 17:9 copre oltre l’85% della parte frontale e offre quindi un’ampia area di visualizzazione per i contenuti multimediali. Oltre al SoC Qualcomm, la dotazione hardware comprende 8 GB di RAM LPDDR4x e 128 GB di memoria flash UFS 2.1. La connettività è garantita dai moduli WiFi 802.11ac, Bluetooth 4.1, GPS, NFC e LTE con supporto dual SIM.

Lo smartphone integra una doppia fotocamera posteriore con sensore principale Sony IMX362 da 12 megapixel, sensore secondario Sony IMX318 da 23 megapixel, obiettivi con apertura f/1.8 e f/2.0. Anche per la fotocamera frontale è stata scelta una configurazione dual con sensori da 5 megapixel. È possibile quindi applicare l’effetto bokeh con entrambe le fotocamere. Sono inoltre presenti il lettore di impronte digitali, la porta USB Type-C e una batteria da 3.100 mAh compatibile con la tecnologia QuickCharge 3.0 di Qualcomm (50% di carica in 20 minuti).

Il sistema operativo installato è Android 7.1 Nougat con interfaccia Nubia UI 5.0. Il Diamond Omega è infatti la versione europea del Nubia Z17S. Lo smartphone sarà disponibile in due colori: nero e blu. Il prezzo è 499,99 euro.