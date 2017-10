HTC U11 Plus, annuncio previsto il 2 novembre?

Luca Colantuoni,

HTC ha ceduto una parte della sua divisione mobile a Google, ma ha confermato che non uscirà dal mercato degli smartphone. Il produttore taiwanese ha organizzato per il 2 novembre a Taipei un evento, durante il quale verrà annunciato un dispositivo della serie U. Non è chiaro se il protagonista sarà l’atteso U11 Plus oppure il modello Android One U11 Life.

I principali produttori mondiali offrono già smartphone con un ampio schermo e cornici ridotte al minimo. Per HTC sembra quindi arrivato il momento di presentare un modello bezel-less con un elevato screen-to-body ratio. In base alle indiscrezioni che circolano da qualche settimana, il nuovo U11 Plus dovrebbe avere uno schermo da 5,99 pollici con risoluzione Quad HD+ (2880×1440 pixel) e rapporto di aspetto 18:9. Quasi certamente verrà conservato il design Liquid Surface, ma verrà aggiunta una maggiore resistenza all’acqua (certificazione IP68) rispetto all’attuale HTC U11 (IP67).

Questa la dotazione hardware prevista: processore Snapdragon 835, 4 e 6 GB di RAM, 64 e 128 GB di memoria flash, fotocamere posteriore da 12 megapixel e frontale da 8 megapixel, porta USB Type-C. Il sistema operativo sarà sicuramente Android 8.0 Oreo con interfaccia HTC Sense e gesture Edge Sense.

HTC U11 Life dovrebbe invece avere uno schermo da 5,2 pollici, processore Snapdragon 630, 3 e 4 GB di RAM, 32 e 64 GB di storage e due fotocamere da 16 megapixel. Essendo uno smartphone Android One, il sistema operativo sarà in versione stock. Entrambi i dispositivi arriveranno sicuramente anche in Europa.