iPhone X, stabilizzata la fornitura

Marco Grigis,

Giungono buone notizie sul conto di iPhone X, lo smartphone edge-to-edge di Apple disponibile nei negozi dal prossimo 3 novembre. Sembra vi sia, in fatti, una stabilizzazione in fase di produzione, pronta a garantire sufficienti scorte per la prima distribuzione del device. Solo pochi giorni fa, invece, la notizia di eventuali rallentamenti fino al periodo natalizio, per dei colli di bottiglia incontrati nell’assemblaggio di alcune componenti per la fotocamera TrueDepth.

Così come già noto, Apple avrebbe incontrato alcuni intoppi nella fase di produzione finale di iPhone X. Due parti della fotocamera TrueDepth, quella deputata al funzionamento di Face ID, avrebbero infatti sollevato non pochi grattacapi. Ribattezzate “Romeo” e “Giulietta”, poiché installabili solo in coppia, le due componenti avrebbero causato gravi ritardi: il numero di Romeo disponibili, a quanto sembra, non è riuscito a tenere il passo delle più abbondanti Giulietta. Sebbene Apple non l’abbia mai confermato direttamente, le due parti in questione potrebbero riferirsi al proiettore di punti e all’obiettivo agli infrarossi.

Secondo quanto riportato da alcune fonti dagli impianti Foxconn di Zhengzhou, in Cina, la fase di assemblaggio si sarebbe ora assestata, con una produzione a ritmi sostenuti grazie a una sufficiente fornitura di entrambe le componenti sopracitate. La stessa fonte aveva confermato, nella giornata di ieri, l’invio dei primi 46.000 dispositivi ai magazzini Apple di Olanda ed Emirati Arabi Uniti.

Difficilmente, tuttavia, la produzione potrà ora giungere a ritmi più sostenuti, almeno entro la fine dell’anno. Per questo motivo, gli utenti dovranno mettere in conto eventuali attese nella fase di consegna, per una disponibilità iniziale comunque limitata. Più possibilità sono invece attese per Natale, quando è probabile che i partner di Apple siano a pieno regime, proprio per assicurare la grande domanda che caratterizzerà il periodo vacanziero. In ogni caso, i preordini per iPhone X partiranno la prossima settimana, a partire dal 27 ottobre.