Samsung Connect Tag, dispositivo per il tracking

Luca Colantuoni,

Samsung ha annunciato il primo dispositivo al mondo basato sulla tecnologia NB-IoT Cat. M1, uno standard per la comunicazione cellulare a basso costo e basso consumo. Il Connect Tag può essere utilizzato per individuare la posizione di persone e animali, quindi rappresenta la soluzione perfetta per seguire gli spostamenti dei più piccoli e degli amici a quattro zampe.

Il Connect Tag è un piccolo device di forma quadrato largo 4,21 centimetri e spesso solo 1,19 centimetri. Il telaio è in plastica, ma è molto resistente e permette di usare il prodotto anche sott’acqua (certificazione IP68). All’interno ci sono i moduli WiFi, GPS e Bluetooth, una eSIM, l’accelerometro e una batteria da 300 mAh che viene caricata tramite la porta micro USB 2.0 e offre un’autonomia fino a sette giorni. Il gadget può essere fissato a borse, collari o portachiavi con l’anello in dotazione. Il sistema operativo è Tizen.

La tecnologia NB-IoT viene sfruttata soprattutto all’interno degli edifici, ma la presenza di altre opzioni di connettività permette di usare il Connect Tag sia indoor che outdoor. Il dispositivo può essere attaccato allo zaino dei bambini, al collare di un cane o gatto e al portachiavi. In questo modo è possibile conoscere la posizione dei figli, degli animali e della propria automobile in un parcheggio affollato.

Tutte le notifiche, tra cui quella inviata se viene attivata la funzionalità del “recinto digitale“, sono mostrate sull’app Samsung Connect per iOS e Android. Il gadget è compatibile anche con gli elettrodomestici SmartThings. È possibile, ad esempio, accendere la luce o la TV, quando l’utente entra in una zona predefinita. Il Connect Tag sarà disponibile in Corea del Sud e arriverà in altri pesi nei prossimi mesi. Il prezzo non è stato comunicato.