Samsung Galaxy Tab Active 2, Bixby e S Pen

Luca Colantuoni,

Il mercato dei tablet è in crisi da diversi anni. Ormai gli utenti scelgono solo modelli economici, come quelli di Amazon, attuale leader in questa particolare categoria. Samsung ha però pianificato il lancio del Galaxy Tab 2 Active indirizzato ai professionisti che cercano un prodotto per tutte le occasioni.

Si tratta infatti di un tablet rugged, successore del Galaxy Tab Active annunciato oltre tre anni fa, che possiede un telaio in alluminio protetto da una cover posteriore in gomma. Il dispositivo resiste quindi a urti, cadute e acqua (certificazione IP68). Lo schermo da 8 pollici con risoluzione HD (1280×800 pixel) include un digitalizzatore Wacom che consente l’uso della stilo S Pen in dotazione. La dotazione hardware comprende inoltre un processore octa core Exynos 7880, 3 GB di RAM e 16 GB di memoria flash, espandibile con schede microSD fino a 256 GB.

Per le fotocamere sono stati scelti sensori da 8 e 5 megapixel, mentre la batteria rimovibile ha una capacità di 4.450 mAh. La connettività è garantita dai moduli WiFi, Bluetooth, NFC, GPS e LTE. Sono presenti anche la porta USB Type-C, il lettore di impronte digitali e Pogo pin per il collegamento di accessori esterni, come il lettore di codici a barre.

Il sistema operativo è Android 7.1.1 Nougat. Il Galaxy Tab Active 2 sarà il primo tablet del produttore coreano con Bixby. Le specifiche sono basate sulle indiscrezioni che circolano da alcuni giorni, quindi è necessario attendere la conferma da parte di Samsung. Il prezzo dovrebbe essere circa 500 euro.