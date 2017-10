Sicurezza: novità per l’account Google e Chrome

Cristiano Ghidotti,

Ottobre è il Cybersecurity Awareness Month, il mese della consapevolezza sulla cybersecurity. Per celebrarlo nel modo più adeguato, Google ha scelto di mettere in campo diverse iniziative a tema. Oggi si parla di due novità che riguarda la sicurezza delle informazioni online degli utenti e la protezione delle credenziali di accesso ai servizi durante la navigazione.

Controllo Sicurezza

La prima è relativa al Controllo Sicurezza (o Security Checkup in inglese), una pagina che permette di passare in rassegna tutte le configurazioni del proprio account, andando a intervenire laddove necessario. Anziché presentarsi come sempre sotto forma di un semplice elenco di controlli da svolgere, la lista assume ora un ruolo attivo, mettendo in evidenza eventuali criticità riscontrate. Di seguito uno screenshot che mostra in che modo: “2 problemi trovati”, “Risolvi 2 problemi con i tuoi dispositivi”. In questo modo l’utente sa in maniera immediata dove riporre la propria attenzione.

Siete garantiti: i vostri dati di Google sono al sicuro grazie alle migliori protezioni del pianeta e non ci fermeremo mai nel migliorarle, per accertare che le vostre informazioni rimangano protette. Oggi annunciamo due nuovi sistemi che vi aiuteranno a rimanere ancora più al sicuro online: un aggiornamento al Controllo Sicurezza e nuove protezioni contro il phishing in Chrome.

Chrome e il phishing

La seconda novità riguarda invece come già detto Chrome, che tramite il sistema Navigazione Sicura (secondo Google) già protegge ogni giorno oltre tre miliardi di dispositivi. Ora il livello di protezione aumenta nei confronti delle minacce di phishing, con un avviso che comunica in modo chiaro all’utente quando le sue credenziali sono messe a rischio dalle pagine visitate. Nei piani di bigG quello di rendere disponibile la tecnologia anche ad altri browser come Safari e Firefox.