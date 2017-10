Vodafone TV, arriva La7

Filippo Vendrame,

Vodafone Italia potenzia la sua offerta legata alla piattaforma Vodafone TV con una serie di contenuti di valore aggiunto grazie al nuovo accordo di collaborazione stretto con La7. All’interno di Vodafone TV, dunque, arrivano i programmi di attualità, news, intrattenimento di La7 e La7d arricchiti da una serie di funzionalità avanzate che consentono di mettere in pausa, registrare i programmi o di vedere contenuti già mandati in onda.

L’accordo con La7 non prevede solamente la fruizione di contenuti in diretta ma anche quelli on demand. Tra le trasmissioni che saranno accessibili su richiesta si evidenziano i Tg di Enrico Mentana, Otto e Mezzo di Lilli Gruber, Omnibus, Coffee Break, L’Aria che tira di Myrta Merlino e Tagadà di Tiziana Panella. Inoltre, sono in arrivo nuove ed attese trasmissioni, come Faccia a Faccia di Giovanni Minoli che saranno sempre accessibili attraverso Vodafone TV. La7, dunque, entra a far parte della ricca offerta della TV in streaming di Vodafone. Attraverso questa piattaforma, i clienti dell’operatore potranno accedere ai canali tradizionali del digitale terrestre, al grande Intrattenimento di NOW TV ed al meglio della programmazione di Sony Pictures Television, 20th Century Fox, BBC Worldwide e Discovery.

Vodafone TV + NOW TV Intrattenimento può essere attivata da tutti i clienti Vodafone Fibra al costo di 10 euro ogni 4 settimane sia direttamente dal sito dell’operatore che da un suo negozio.

Inoltre, tutta l’offerta di Vodafone TV è accessibile anche attraverso all’App per smartphone e tablet. In questo modo, il meglio dell’intrattenimento sarà sempre a portata di mano.