Xbox One, disponibile il Fall Update

Microsoft ha iniziato il rollout pubblico del “Fall Update” per Xbox One. Trattasi del nuovo grande step della console che è stato testato a lungo dagli Insider e che introduce moltissime novità in grado di migliorare l’esperienza d’uso degli utenti. Il rollout è già in corso e quindi i possessori di una console Xbox One e Xbox One S dovrebbero già essere in grado di visualizzarlo. L’aggiornamento è piuttosto corposo e quindi se non si dispone di una linea molto veloce, sarà necessario attendere un po’ tra download ed installazione. Gli Insider già dispongono dell’update e quindi non saranno chiamati a riscaricarlo nuovamente.

Xbox One, Fall Update: le novità

La prima grande novità riguarda la nuova schermata Home della Dashboard che, adesso, è personalizzabile. Ogni blocco delle app può essere spostato a piacere per creare un ambiente adatto alle proprie esigenze.

All’interno della schermata Home gli utenti potranno inserire scorciatoie di app e giochi e non manca la possibilità di optare tra diversi temi grafici. Sempre all’interno della schermata Home, sulla parte superiore, i giocatori troveranno le ultime app e giochi eseguiti, gli obiettivi e tanto altro. Oltre alla novità per il layout della schermata Home, Fall Update per Xbox One introduce importanti novità anche per il Pannello prima conosciuto come “Guida“. L’accesso è molto più rapido e le schede sono molto più facilmente navigabili per poter accedere alle app ed ai giochi molto più rapidamente. Inoltre, la nuova sezione Tornei accessibile dalla scheda Multiplayer offre un accesso diretto ai tornei organizzati attraverso Xbox Arena.

Oltre a queste novità, arriva un nuovo sistema di notifiche che consentirà di non perdere nemmeno un avviso nel caso gli utenti si dovessero allontanare per un po’ dalla console. Tutte le notifiche saranno visibili all’interno di un grande pannello messo ben in vista.

Migliorata anche la funzionalità degli screensaver. La scheda Community della Dashboard è stata, invece, rivista completamene.

Arrivano, con Fall Update, anche alcune funzionalità preparatorie in vista del lancio della console Xbox One X. Si potranno, per esempio, spostare sulla memoria esterna più giochi in una volta. Tutte le impostazioni della console potranno essere copiate su una memoria esterna per poter essere portate su di un’altra console. Sarà già possibile scaricare gli asset 4K per poterli, poi, utilizzare sull’Xbox One X.

Infine, sarà possibile già trovare giochi specifici per la nuova console grazie a comodi filtri nello Store.

Tra le novità di contorno, ugualmente importanti, di Fall Update per Xbox One, si evidenziano una nuova scheda Mixer della Dashboard, lo streaming delle dirette delle partite in Full HD, alcune piccole novità per il GameDVR e tanti ulteriori piccoli affinamenti.