ZTE Axon M, smartphone Android dual screen

Il produttore cinese ha annunciato uno smartphone piuttosto originale. Il nuovo ZTE Axon M possiede infatti due schermi uniti mediante una cerniera e sfrutta al massimo la funzionalità multi-window di Android. Il dispositivo è sostanzialmente un proof-of-concept, quindi inizialmente verrà distribuito solo negli Stati Uniti tramite l’operatore AT&T e in Giappone da NTT Docomo. non è noto se e quando arriverà negli altri paesi.

Lo ZTE Axon M possiede un telaio in alluminio e due schermi da 5,2 pollici con risoluzione full HD (1920×1080 pixel), protetti dal Gorilla Glass 5. La cerniera che unisce i due display è abbastanza resistente e permette di utilizzare lo smartphone come un piccolo notebook convertibile in modalità “tent” (visibile nell’immagine all’inizio dell’articolo). Quando il dispositivo è chiuso, i due schermi sono rivolti all’esterno, mentre quando aperti a 180 gradi possono essere affiancati per sfruttare la modalità Extend (full screen) con le app che coprono entrambi i display.

Altre modalità sono Dual (due app side-by-side) e Mirror (stessa app su due display). Il passaggio dall’una all’altra avviene toccando il pulsante M aggiunto alla barra di navigazione di Android. La dotazione hardware comprende un processore Snapdragon 821, 4 GB di RAM, 64 GB di storage, slot microSD, connettività WiFi, Bluetooth, GPS e LTE, porta USB Type-C e batteria da 3.180 mAh con supporto QuickCharge 3.0. Ci sono anche altoparlanti stereo, chip audio Hi-Fi e jack da 3,5 millimetri.

Dato che non esiste un davanti e un dietro, lo smartphone integra un’unica fotocamera da 20 megapixel con apertura f/1.8, flash LED, stabilizzazione delle immagini e autofocus a rilevamento di fase (PDAF). In pratica, lo schermo accanto alla fotocamera si usa come mirino per i selfie, mentre l’altro display per scattare foto ad altre persone. Il sistema operativo è Android 7.1.2 Nougat. Il prezzo negli Stati Uniti è circa 730 dollari.