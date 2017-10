Amazon Italia lancia 15 nuovi Dash Button

Filippo Vendrame,

Amazon amplia la disponibilità dei suoi “Dash Button” in Italia. Trattasi di dispositivi connessi alla rete WiFi che, mediante, la pressione di un pulsante, permettono di acquistare automaticamente un prodotto preferito. I “Dash Button”, si ricorda, sono un’esclusiva per i clienti Prime. Il colosso dell’ecommerce ha, dunque, annunciato 15 nuovi “Dash Button” che appartengono ai brand come Nescafé, Nescafé Dolce Gusto, Caffé Borbone, Duracell e tanti altri.

Questi speciali dispositivi possono essere acquistati al prezzo di 4,99 euro direttamente sul sito di Amazon Italia. I nuovi acquirenti riceveranno anche uno sconto di pari importo, dopo il primo utilizzo. L’utilizzo di questi “pulsanti” è davvero molto semplice. Ogni “Dash Button” è gestito attraverso l’app di Amazon, disponibile per piattaforme iOS ed Android. I clienti possono associare i “Dash Button” ai propri prodotti preferiti (caffè, le batterie, prodotti per la pulizia della casa, il detersivo per la lavastoviglie o i pannolini), in modo che, una volta premuti i pulsanti, l’ordine venga effettuato automaticamente. Nel momento in cui viene effettuato un ordine, i clienti riceveranno sullo smartphone una notifica della conferma dell’acquisto, con la data di consegna ed il prezzo.

Di seguito l’elenco dei nuovi “Dash Button” di Amazon.

Si ricorda, infine, che ogni Dash Button è dotato di un adesivo riutilizzabile per identificare il prodotto associato e di un gancio estraibile per appenderlo, incollarlo o posizionarlo in qualunque luogo della casa il cliente desideri.