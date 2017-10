Il cinema di Chili sulla SHIELD TV di NVIDIA

Cristiano Ghidotti,

Nel sempre più vivace mondo dello streaming dei contenuti, le alternative alle quali affidarsi per trascorrere una serata in pieno relax non mancano. Tra le realtà che offrono il loro catalogo agli utenti, una è 100% made in Italy: si tratta di Chili, piattaforma nata nel 2012 a Milano e oggi arrivata a operare anche oltre i confini nazionali, raggiungendo alcuni paesi europei come Regno Unito, Polonia, Germania e Austria.

Lo streaming di Chili

La formula proposta è differente rispetto a quella dei servizi che richiedono la sottoscrizione di un abbonamento con cadenza mensile, trimestrale e così via. In questo caso, lo spettatore paga solo ed esclusivamente ciò che guarda, scegliendo tra l’acquisto di una pellicola e il suo noleggio, con la possibilità di optare per diverse risoluzioni, in base alla banda disponibile e al televisore in possesso. Nessun canone o costo di attivazione, dunque. Viene ripresa una modalità tanto in voga nei decenni scorsi, quando ci si recava nelle videoteche per scegliere il titolo da portare a casa. Ora, grazie alla Rete e alla banda larga, tutto è più veloce, immediato.

Sono presenti sia film (oltre 50.000 in totale) che episodi delle serie TV, con un elenco costantemente aggiornato. Abbiamo testato la piattaforma su uno dei migliori set-top box in circolazione, il modello NVIDIA SHIELD TV di ultima generazione. Ecco uno sguardo all’interfaccia.

I contenuti di Chili sono organizzati in base al loro genere di appartenenza, con la possibilità di prenotare le pellicole ancora nelle sale, così da poterle guardare stando comodamente seduti sul divano non appena disponibili. Non manca poi un’area dedicata alle offerte per approfittare di sconti e promozioni (si trovano film a meno di un euro), all’interno della sezione The Chillest.

Perfetta l’integrazione dell’app con la homescreen del sistema operativo Android TV, che permette di ottenere consigli personalizzati in base ai propri gusti, così come l’interazione con le tante funzionalità del telecomando SHIELD Remote in dotazione al dispositivo NVIDIA, compresa la ricerca degli elementi tramite comandi vocali, sfruttando il microfono incluso.

In conclusione, si segnala che il raggio d’azione di Chili si estende oltre i confini dello streaming, per raggiungere il mondo reale: la piattaforma consente infatti di acquistare i contenuti su disco fisico, in formato DVD o Blu-ray, ricevendoli direttamente a domicilio in pochi giorni. Lo stesso vale anche per i gadget ispirati al cinema e alle serie TV.