Fossil Q Neely e Q Jacqueline, smartwatch da donna

Cristiano Ghidotti,

Fossil Q Neely e Fossil Q Jacqueline sono due nuovi smartwatch ibridi indirizzati al pubblico femminile, dispositivi indossabili dalle dimensioni estremamente compatte, che al design classico degli orologi da polso aggiungono le funzionalità tipiche dell’ecosistema mobile.

I due smartwatch hanno una cassa da 36 mm, integrano una batteria con autonomia dichiarata fino a sei mesi con una singola ricarica (a seconda dell’utilizzo), la possibilità di ricevere notifiche dallo smartphone attraverso un’animazione delle lancette e un sistema di vibrazione, di monitorare l’attività fisica (passi, calorie bruciate, distanza percorsa) e il sonno. Il funzionamento dei pulsanti può essere personalizzato in modo da eseguire azioni come l’avvio del cronometro, la visualizzazione della data, la gestione dei file musicali e persino l’attivazione della fotocamera sul telefono. Queste le parole di Steve Evans, EVP Fossil.

Tecnologia, innovazione e design finalmente si uniscono per soddisfare il desiderio dei nostri clienti di avere uno smartwatch che sia elegante, comodo e senza tempo come un orologio analogico classico. I nostri nuovi smartwatch più piccoli combinano l’eleganza e la semplicità di un orologio tradizionale con le caratteristiche più amate degli smartwatch, in un design che non compromette la vestibilità. Dotati di una batteria con autonomia fino a sei mesi che non necessita ricarica, crediamo che gli smartwatch ibridi siano il futuro degli orologi di tendenza.

Per l’interazione con i dispositivi mobile è necessario scaricare l’applicazione Q, aggiornata per l’occasione e fornita in download gratuito, con compatibilità garantita per Android (dalla versione 5.0 Lollipop in poi) e iPhone (da iOS 9.0 in poi).

In nuovi Q Neely e Q Jacqueline saranno disponibili per l’acquisto a partire dal 22 ottobre, rispettivamente al prezzo di 179,00 euro e 199,00 euro. Non mancherà la possibilità di personalizzarne l’aspetto scegliendo tra cinturini in pelle, silicone e acciaio inossidabile.