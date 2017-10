Garming Speak porta l’IA di Alexa in auto

Cristiano Ghidotti,

Garmin è da sempre un nome noto nell’ambito dei dispositivi dedicati alla navigazione stradale. L’azienda statunitense, negli ultimi anni, ha concentrato parte dei propri sforzi anche nella realizzazione di dispositivi basati su tecnologie mobile e indossabili, come smartwatch e smartband per il monitoraggio dell’attività fisica. Dall’esperienza acquisita in questi due segmenti di mercato nasce Garming Speak.

A prima vista può sembrare un normale navigatore GPS, dalle dimensioni piuttosto contenute, da posizionare sul parabrezza del veicolo in modo da ottenere le indicazioni necessarie a giungere a destinazione nel minor tempo possibile. In realtà, nasconde un cuore hi-tech: il device integra infatti l’intelligenza artificiale dell’assistente Alexa di Amazon, la stessa equipaggiata dagli smart speaker come quelli della linea Echo. Ovviamente, l’interazione avviene tramite comandi vocali: all’utente basta pronunciare “Alexa, chiedi a Garmin le informazioni per…” (in inglese), mantenendo gli occhi fissi sulla carreggiata, le mani ben salde sul volante ed evitando qualsiasi tipo di distrazione potenzialmente pericolosa, per sé e per gli altri.

Le funzionalità si estendono anche alla gestione delle telefonate e al controllo della musica (anche in streaming con la piattaforma Prime Music), attraverso il piccolo altoparlante integrato oppure in modalità wireless connettendosi all’impianto stereo dell’auto tramite il modulo Bluetooth (in alternativa collegando un cavo audio all’ingresso AUX). Garmin Speak ha un display OLED con risoluzione pari a 114×64 pixel circondato da un LED circolare che assume diversi colori a seconda della situazione. Nella scatola si trovano anche un supporto magnetico e il cavo di alimentazione. Al momento non è dato a sapere se e quando il prodotto verrà commercializzato in Europa o in Italia, mentre negli Stato Uniti è già in vendita al prezzo di lancio fissato in 149,99 dollari.