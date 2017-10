HP ZBook x2, ibrido 2-in-1 per professionisti

Luca Colantuoni,

Nel catalogo di HP sono presenti diverse workstation mobile indirizzate a specifiche categorie di utenti. Il produttore statunitense ha ora annunciato un interessante modello che offre una maggiore flessibilità di utilizzo: ZBook x2. Si tratta di un dispositivo ibrido 2-in-1, il primo della serie, che consente di migliorare il flusso di lavoro e la produttività in generale, grazie alla tastiera staccabile.

Il nuovo ZBook x2 possiede un telaio in alluminio molto resistente. HP ha ottenuto la certificazione MIL-STD-810G, quindi il prodotto può essere usato anche in condizioni ambientali estreme, ad esempio sui cantieri. Sul retro dello schermo è presente un cavalletto che permette di scegliere la giusta angolazione in base al tipo di applicazione e quando viene collegata la tastiera retroilluminata in alluminio con parte posteriore in poliuretano, batteria integrata, connettività Bluetooth e lettore di smart card.

Lo ZBook x2 possiede uno schermo DreamColor da 14 pollici con risoluzione 4K, trattamento antiriflesso e uno spazio colore 100% Adobe RGB. La dotazione hardware comprende processori dual e quad core Intel Core i5/i7 di ultima generazione, fino a 32 GB di RAM, HP Z Turbo Drive G2 (SSD di tipo PCIe NVMe) fino a 2 TB e scheda video NVIDIA Quadro. Lungo i lati dello schermo ci sono due porte USB Type-C, una porta USB 3.0 Type-A, uscita HDMI, slot SD, jack audio da 2,5 millimetri e pulsanti per volume e accensione. Tra le funzionalità di sicurezza ci sono la scansione delle impronte digitali e il riconoscimento facciale.

Galleria di immagini: HP ZBook x2, tutte le immagini

La stilo in dotazione, basata sulla tecnologia Wacom EMR (senza batteria), supporta 4.096 livelli di pressione e può essere sfruttata per disegnare sullo schermo come su un foglio di carta (zero latenza). Lo ZBook x2 può essere collegato ad un monitor esterno tramite lo ZBook Dock con Thunderbolt 3. La batteria offre un’autonomia fino a 10 ore e supporta la ricarica rapida (50% in 30 minuti). Il dispositivo ibrido è ottimizzato per Adobe Creative Cloud. HP ha preinstallato Adobe CS Desktop Manager e i preset per le applicazioni sono incluse in HP Create Control Software. Lo ZBook x2 sarà disponibile in Europa da dicembre ad un prezzo di 1.949,00 euro IVA esclusa.