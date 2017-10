Microsoft Surface Precision Mouse controlla 3 PC

Filippo Vendrame,

La giornata di ieri è stata particolarmente eccitante per Microsoft. La casa di Redmond, infatti, ha avviato il rollout di Windows 10 Fall Creators Update, ha svelato a sorpresa il nuovo Surface Book 2 ed ha dato il via alle vendite dei nuovi visori per la Mixed Reality. Tuttavia non sono mancate anche alcune novità di contorno come il lancio del nuovo mouse Surface Precision Mouse e la comparsa del nuovo Classic IntelliMouse.

Il Surface Precision Mouse è un prodotto davvero molto particolare perché è dotato sia di interfaccia micro-USB che di interfaccia Bluetooth. Inoltre, questo mouse è predisposto per lavorare in contemporanea anche su tre PC differenti. Trattasi di una caratteristica molto interessante che dovrebbe risultare molto importante per i professionisti che spesso lavorano in parallelo su più computer. Il mouse potrà essere configurato per passare una un PC all’altro in maniera facile ed immediata, semplicemente spostando l’indicatore del mouse sul bordo dello schermo. Presenti, sul lato, anche tre pulsanti programmabili a piacere a cui attribuire diverse funzionalità.

Molto interessante la possibilità di poter ricaricare le batterie del mouse direttamente dalla porta micro-USB. Il nuovo Surface Precision Mouse è compatibile con Windows 10, Windows 8.1 e Windows 7. Con Windows 10 S non è disponibile la funzionalità multi-dispositivo.

Prezzo di 99 dollari con la possibilità di preordinarlo a partire dal prossimo 9 novembre. Non è chiaro se questo interessante mouse arriverà anche in Europa ed in Italia. Accanto a questo prodotto, ha fatto la sua comparsa silenziosa anche il nuovo Classic IntelliMouse. Sembra che Microsoft abbia intenzione di rilanciare il brand “IntelliMouse” che si era fatto apprezzare nel tempo.

Di questo prodotto non si conoscono dettagli e prezzi, tuttavia, dalla poche righe descrittive sul Microsoft Store americano, si evince che sarà un mouse “a filo” e che disporrà di una precisione sino a 3.200 DPI.